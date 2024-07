Republikeine verdedig steeds wapenregte ná Trump-sluipmoordpoging

Donald Trump se afgevaardigdes by die Republikeinse konvensie in Milwaukee is teen enige hervormings van wapenwette, ondanks ‘n onlangse sluipmoordpoging. Hulle blameer geestesongesteldheid en sê beter geestesgesondheidsdienste is nodig. Hulle glo dat wapenbeperkings die Tweede Wysiging van die Grondwet sal skend en nie doeltreffend sal wees nie.

Deur Tim Reid en Helen Coster

Hul presidensiële kandidaat het net-net ‘n sluipmoordpoging vrygespring, ‘n koeël wat sy oor geskraap het op Saterdag van ‘n AR-15-styl half-outomatiese wapen – ‘n geweer wat gereeld deur massa-skuts in die Verenigde State gebruik word.

Tog, in onderhoude met 12 Donald Trump-afgevaardigdes by sy Republikeinse Party se benoemingskonvensie in Milwaukee, het niemand gepleit vir beperkings of verbod op aanvalsgewere, die verhoging van die wettige ouderdom om ‘n geweer te koop, of selfs meer robuuste agtergrondondersoeke nie.

Die afgevaardigdes was absoluut teen enige tipe hervorming van Amerika se wapenwette.

Die meeste het selfs mildelike maatreëls, soos uitgebreide agtergrondondersoeke, of die verhoging van die wettige ouderdom om ‘n aanvalsgeweer te koop tot 21, gesien as inbreuk op die VSA se Grondwet se Tweede Wysiging, wat burgers die reg gee om wapens te besit.

In plaas daarvan, het die afgevaardigdes gesê enige wapenverwante hervormings moet fokus op die befondsing van beter geestesgesondheidsondersteuning vir bekommerde burgers, ‘n standaard Republikeinse standpunt. Hulle het geweerkriminaliteit en wapenmassakres – insluitend die sluipmoordpoging op Trump – grootliks geblameer op geestesongesteldheid en wapens wat in die verkeerde hande val.

VSA wetstoepassingsbeamptes probeer steeds vasstel waarom Thomas Matthew Crooks, ‘n 20-jarige ouetehuisassistent, op Saterdag op Trump geskiet het by sy verkiesingsbyeenkoms in Pennsylvania. Crooks is doodgeskiet in die aanval, wat die FBI gesê het ondersoek word as potensiële binnelandse terrorisme.

Meer effektiewe geestesgesondheidsdienste is die sleutel tot die opsporing van potensiële skuts en om hulle hulp te kry voordat hulle ‘n geweermisdaad pleeg, het die afgevaardigdes gesê.

“Dis alles oor geestesgesondheid,” het Will Boone, ‘n afgevaardigde van Montana, gesê. “Die reg om ‘n geweer te hê is in die Grondwet veranker. Sodra jy daarop begin inbreuk maak, sal ander regte begin wegneem word.”

Steve Kramer, van Georgia, het gesê dit is ‘n “leuen” dat uitgebreide agtergrondondersoeke sou help.

“As jy kyk na die meeste van die moorde, het iemand die geweer gesteel, so agtergrondondersoeke sou nie saak maak nie,” het Kramer gesê.

Tussen 1966 en 2019, afgesien van skoolskuts wat hoofsaaklik hul wapens van familielede gesteel het, het die meeste mense wat massa-skieterye gepleeg het hul wapens wettig gekoop, volgens data saamgestel deur die National Institute of Justice, ‘n navorsingsagentskap van die Department of Justice.

Die wapen wat gebruik is deur Trump se vermeende sluipmoordenaar is besit deur sy vader, volgens ondersoekers.

Die Republikeinse Party het oor die algemeen pogings geblokkeer om wapenwette te hervorm, selfs na die slagting van 20 laerskoolkinders in Connecticut in 2012 deur ‘n skut gewapen met ‘n AR-15-aanvalsgeweer en twee pistole.

Pogings om universele agtergrondondersoeke en ‘n verbod op aanvalswapens te slaag is verslaan deur Republikeine in die VSA Senaat ná daardie skoolslagting.

Gedurende sy termyn van 2017-2021, het Trump verskeie kere probeer om wapenwette te verslap, het Kris Brown, president van Brady: United Against Gun Violence, gesê.

Kort nadat hy in die amp aangestel is, het hy ‘n wet onderteken wat ‘n Obama-era regulasie omgekeer het wat dit moeiliker gemaak het vir mense met geestesongesteldheid om wapens te koop.

Die Trump-administrasie het wel stootstoke verbied, ‘n bykomstigheid wat basies ‘n half-outomatiese wapen omskep in ‘n masjiengeweer. ‘n Stootstok is gebruik in Amerika se dodelikste massa-skietery, in Las Vegas in 2017, toe ‘n skut 60 mense doodgemaak en meer as 400 gewond het.

In Junie het die konserwatief-gesinde VSA Hooggeregshof die verbod op stootstoke opgehef.

In Februarie, het Trump in ‘n toespraak aan die National Rifle Association belowe om al die wapenverwante beperkings wat deur die Demokratiese President Joe Biden ingestel is, te ongedaan te maak, wat hy op 5 November in die gesig staar in die verkiesing.

Matthew Rust, ‘n afgevaardigde van Wisconsin, het gesê hy glo ‘n gewapende burgerlike bevolking is ‘n afskrikmiddel vir skuts. “Wanneer ‘n oortreder weet daar mag wetsgehoorsame burgers wees wat hulself kan verdedig, is hulle minder geneig om aksie te neem,” het Rust gesê.

